США и ЕС близки к предоставлению Украине $50 миллиардов долларов с активов РФ, - Bloomberg

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят план помощи на саммите в октябре.

США сообщили Европейскому союзу, что внесут 20 миллиардов долларов в масштабный пакет помощи Украине, который возглавляет G7, если блок изменит свой режим антироссийских санкций.

Как пишет Bloomberg, даже если ЕС не внесет изменения в свои санкции, США все равно внесут свой вклад в запланированный пакет помощи, но в меньшем объеме, по словам людей, знакомых с ходом обсуждений в ЕС.

В июне G7 достигла принципиального согласия о предоставлении Украине безвозвратного кредита, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка на сумму около 280 миллиардов долларов, большая часть которых хранится в Европе.

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США и ЕС первоначально договорились о внесении аналогичных сумм в размере около 20 миллиардов долларов каждая, пока Вашингтон не потребовал от Европы более долговременного режима санкций, чтобы гарантировать, что эти сверхприбыли останутся доступными.

В настоящее время ЕС корректирует свои санкции в отношении иммобилизованных активов, чтобы они обновлялись только каждые 36 месяцев в соответствии с требованием США.

Венгрия, которая часто задерживает или блокирует усилия ЕС по поддержке Украины, предложила отложить принятие решения об иммобилизации российских активов до выборов в США 5 ноября.

Комиссия сообщила странам-членам, что США могут присоединиться к инициативе и после выборов, но добавила, что блок должен завершить законодательную работу, которая также требует одобрения Европарламента, к концу октября.

По словам одного из собеседников, ожидается, что страны G7 завершат выполнение своих обязательств на министерской встрече 25 октября. Лидеры ЕС должны встретиться 17-18 октября, когда, вероятно, будет обсуждаться вопрос о поддержке Украины.

Передача Украине замороженных активов РФ

Министр финансов Канады Христя Фриланд считает, что глобальный план помощи Украине в финансировании военных усилий за счет российских активов движется вперед.

"Я очень уверена, что Украина начнет получать деньги в ближайшие месяцы. На данный момент мы говорим о технических моментах", - заверила она.

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