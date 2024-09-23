Из-за санкций "Новатэк" может сосредоточиться на строительстве Обского газохимического комплекса.

Одна их крупнейших российских компаний "Новатэк", специализирующаяся на добыче природного газа, вынуждена сворачивать самые амбициозные проекты. Причиной такого решения стали западные санкции против компании.

Российское издание "Коммерсант" пишет, что речь идет о Мурманск LNG, который должен был стать крупнейшим в России заводом по сжижению газа- три линии по 6,8 млн тонн каждая, и LNG в арктическом порту Сабетта - две линии сжижения по 3 млн тонн каждая.

Оба проекта заморожены, и когда "Новатэк" вернется к разработке этих проектов, неизвестно, потому что компания сосредоточилась на достройке Арктик LNG-2 и налаживании отгрузок с арктического завода.

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Кроме того, из-за санкций "Новатэк" может сосредоточиться на строительстве Обского газохимического комплекса, где планируют производить аммиак и карбамид для экспорта через Северный Ледовитый океан в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что для экспорта карбамида нужны балкеры ледового класса, но их строительство проще, чем танкеров-газовозов.

Арктик СПГ-2 – последние новости

Завод "Арктик СПГ 2" начал производство в декабре, но санкции США задержали экспорт на несколько месяцев. Завод начал поставки в августе с помощью судов "теневого флота", который используется для обхода ограничений.

Отмечается, что в схемах транспортировки замечено судно Pioneer, которое не имеет страховщика, и принадлежащее малоизвестной индийской компании. Позже стало известно, что второй танкер со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу.

9 сентября Bloomberg сообщило, что "Арктик СПГ 2" впервые отправил груз в Азию.

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