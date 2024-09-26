По словам министра финансов Канады, пока остались только технические моменты.

Министр финансов Канады Христя Фриланд считает, что глобальный план помощи Украине в финансировании военных усилий за счет российских активов движется вперед.

"Я очень уверена, что Украина начнет получать деньги в ближайшие месяцы. На данный момент мы говорим о технических моментах", - заверила она в интервью подкасту "Power Play" для Politico.

В Politico напомнили, что после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года страны мира заморозили примерно 280 млрд долларов российских суверенных активов, наложив на них санкции. В частности Фриланд была главной фигурой, чтобы убедить союзников пойти на такой шаг.

Видео дня

"Этим летом страны G7, включая Канаду, США и Японию, наконец согласовали план использования прибыли от замороженных активов для предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов для финансирования ее военных усилий. Фриланд также была движущей силой этого шага, используя отношения с ключевыми мировыми игроками, включая министра финансов США Джанет Йеллен, чтобы сделать это возможным", - отметили в материале.

В издании подчеркнули, что для Фриланд такая борьба является личной, ведь ее родословная связана с Украиной, где она работала журналисткой во время распада СССР. Поэтому она поставила себе цель заручиться поддержкой у партнеров, чтобы защитить Украину от РФ.

Также Фриланд рассказала "Power Play", что была одной из немногих людей в правительстве G7, кто не удивлялся тому, что Киев не упал в течение первой недели войны.

"В феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, было общепризнанной истиной, что Киев не устоит. Возможно, неделю, возможно, две недели - три извне. Действительно умные военные, действительно умные аналитики были абсолютно уверены, что так и будет, а я не была. Я действительно верила, что украинский народ имеет решимость и социальную сплоченность, чтобы сопротивляться и оказывать успешное сопротивление. И это то, что мы видели, как они делают", - подчеркнула политик.

Кроме того, канадский министр подчеркнула, что была удивлена непоколебимой позицией Запада и его союзников.

"Поддержка оказалась более глубокой и длительной, чем я опасалась в начале. В конце концов, украинцы не просят британцев, не просят канадцев воевать там и умирать. Они делают это сами... и они делают мир безопаснее", - заверила Фриланд.

Канада и Украина - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Канаду прибыла группа украинских пилотов, которые пройдут курс обучения полетам на истребителях. В частности украинские пилоты будут проходить тренировки по начальной программе для пилотов истребителей. Курс продлится 6 месяцев, в течение которых предусмотрено 20 часов "полетов" на симуляторе и 50 часов полетов на реальном самолете.

Также сообщалось, что Канада передаст Украине 80,840 дополнительных ракетных двигателей CRV-7 и 1,300 боевых головок. Известно, что эти двигатели были сняты с эксплуатации и ранее использовались Королевскими Канадскими Воздушными силами на боевых самолетах CF-18.

Вас также могут заинтересовать новости: