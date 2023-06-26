Полученные от сделки миллионы рублей были перечислены на счет супруга фигурантки в российском банке, который находится под санкциями Украины и ЕС.

У руководительницы одного из соседних с Киевом региональных управлений Государственной налоговой службы прошли обыски по факту приобретения элитной недвижимости в столице.

Как сообщает Офис генпрокурора, по данным следствия, в 2023 году мать сотрудницы налоговой приобрела право собственности на квартиру и два паркоместа в одном из элитных жилых комплексов города Киева. По предварительной оценке, рыночная стоимость имущества существенно превышает официальные доходы как самой сотрудницы налоговой, так и ее матери.

Как отмечает ГБР, чиновница через знакомую продала свою квартиру и два земельных участка в АР Крым, но эти деньги также не могли покрыть покупку элитной недвижимости в Киеве.

Полученные от сделки миллионы рублей были перечислены на счет супруга фигурантки в российском банке, который находится под санкциями Украины и ЕС. Также сотрудница налоговой уплатила налоги в бюджет РФ за реализацию этого имущества.

Правоохранителями проведены санкционированные обыски по месту жительства и работы чиновницы (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины). Проверяются факты возможного получения дохода от продажи имущества на временно оккупированной территории Украины.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет офис Генерального прокурора.

Обыски в налоговой

1 февраля 2023 года руководительницу налоговой Киева разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения. Общая сумма установленных необоснованных активов должностному лицу составляет около 1,4 млн долларов США.

4 февраля 2023 года глава налоговой службы Киева написала заявление об уходе после обысков.

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