Скандальной исполняющей обязанности главы налоговой инспекции могут сообщить о подозрении в связи с незаконным обогащением.

Скандальная исполняющая обязанности главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение после того, как у нее прошли обыски. Бывшей и. о. руководителя могут сообщить о подозрении в связи с незаконным обогащением.

Такой информацией поделилось издание LB со ссылкой на собственные источники в налоговой службе. Собеседник журналистов рассказал: "Написала заявление сразу после обысков. Не исключено, что будет подозрение о незаконном обогащении. Не сомневаюсь, что оно есть. Однако на самом деле [она] занималась мелкими делами, системного там ничего нет".

В качестве доказательства источник портала предоставил фотографию заявления. На снимке видно, что Датий решила уволиться "по собственному желанию".

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Обыски у Датий: основная информация

В среду, 1 февраля, прошли многочисленные обыски у чиновников. Они коснулись и Датий, к которой наведались следователи ГБР.

По оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов отдельными предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и представлению недостоверных сведений о доходах. Налоговая служба также причастна к незаконному возмещению НДС.

По экспертным оценкам, в результате этой деятельности в теневой оборот в совокупности попало 45 миллиардов гривен.

ГБР во время обысков обнаружила 158 тыс. долларов США, 530 тыс. грн и 2,2 тыс. евро, элитные часы, автомобили и другое. А еще Датий владеет тремя квартирами в Киеве и домом возле столицы. Общая стоимость недвижимости — 1,2 млн долларов.

Следователи также нашли список желаний, в котором были записаны миллион долларов, соболиная шуба и часы Breguet.

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