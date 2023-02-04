Скандальная исполняющая обязанности главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение после того, как у нее прошли обыски. Бывшей и. о. руководителя могут сообщить о подозрении в связи с незаконным обогащением.
Такой информацией поделилось издание LB со ссылкой на собственные источники в налоговой службе. Собеседник журналистов рассказал: "Написала заявление сразу после обысков. Не исключено, что будет подозрение о незаконном обогащении. Не сомневаюсь, что оно есть. Однако на самом деле [она] занималась мелкими делами, системного там ничего нет".
В качестве доказательства источник портала предоставил фотографию заявления. На снимке видно, что Датий решила уволиться "по собственному желанию".
Обыски у Датий: основная информация
В среду, 1 февраля, прошли многочисленные обыски у чиновников. Они коснулись и Датий, к которой наведались следователи ГБР.
По оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов отдельными предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и представлению недостоверных сведений о доходах. Налоговая служба также причастна к незаконному возмещению НДС.
По экспертным оценкам, в результате этой деятельности в теневой оборот в совокупности попало 45 миллиардов гривен.
ГБР во время обысков обнаружила 158 тыс. долларов США, 530 тыс. грн и 2,2 тыс. евро, элитные часы, автомобили и другое. А еще Датий владеет тремя квартирами в Киеве и домом возле столицы. Общая стоимость недвижимости — 1,2 млн долларов.
Следователи также нашли список желаний, в котором были записаны миллион долларов, соболиная шуба и часы Breguet.