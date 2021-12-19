По мнению возмущенной женщины, банк будто бы "разгоняет" своих клиентов.

Клиентка "ПриватБанка" пожаловалась на работу терминала. Она хотела пополнить свой мобильный счет, но деньги списались без поступления. В банке возмещать средства отказались.

Свою жалобу женщина разместила на сайте "Минфин".

Так, клиентка столкнулась с проблемой из-за терминала самообслуживания. Она пополняла счет своего мобильного телефона, с карты деньги списались. Только вот на счет они не зашли. Женщина прождала сутки, после чего она обратилась в службу поддержки "Привата".

Там ее заверили в том, что обязательно разберутся с проблемой и сформировали заявку. Однако вечером того же дня клиентке пришло уведомление от банка, в котором было указано, что ей отказали в возврате средств. Причина отказа якобы была в том, что "Приват" не нашел нарушений.

"Денег нет, счет не пополнен. Такое впечатление, что "ПриватБанк" в последнее время специально разгоняет клиентов", - пожаловалась женщина.

В комментариях пользователи указали, что они так же сталкивались с проблемами из-за "Привата".

Читайте также"Деньги я уже не верну": клиент "ПриватБанка" больше месяца не может получить новую карту"Я Вас понимаю, я уже четвертый день не могу получить свои деньги, снимал в банкомате, деньги списали, а не выдали, сказали: жди до 14 дней пока они что-то там решат. Им плевать на клиентов, только отговорки одни", - отметил один из комментаторов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что не так давно в работе интернет-банкинга "ПриватБанка" произошел сбой в курсах валют - доллар продавался по цене евро. Из-за этого некоторые клиенты потеряли свои деньги.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова