Автоматическое начисление государственной помощи будет продолжено только для тех граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

С 1 января 2022 года в Украине по-новому будут начислять социальную помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), малообеспеченным семьям, одиноким матерям на детей и другим категориям.

30 ноября вступило в силу соответствующая постановление Кабинета Министров Украины №1320. Согласно нему, автоматическое начисление государственной социальной помощи и льгот во время военного положения прекращается. УНИАН рассказывает, в каких случаях и куда необходимо обратиться для возобновления помощи.

Автоматическое начисление всех видов государственной помощи будет продолжено только для тех граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины или в зоне ведения боевых действий. В то же время изменения коснутся таких видов выплат:

Видео дня

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощь на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;

ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода за ним;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства которых неизвестно;

временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;

пособие на проживание ВПЛ;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

льготы, назначенные ранее.

Выплаты от государства не будут возобновляться, если территориальную общину, где проживает человек, исключили из соответствующего перечня территорий, с которым можно ознакомиться на сайте Министерства реинтеграции. При этом государственная социальная помощь и льготы будут выплачивать в течение месяца, в котором территориальная община была исключена из такого перечня, и в течение месяца, следующего после ее исключения.

Кроме того, помощь могут не возобновить, если в период введения военного положения выявлены сведения и/или получена информация, что повлияла или могла повлиять на установление права на получение государственной социальной помощи и определения ее размера. Отмечается, что выплаты прекращаются с месяца, следующего за тем, в котором была получена соответствующая информация.

Для возобновления выплат те категории граждан, которые ранее получали помощь автоматически, сейчас проживают за пределами общин, которые расположены в районе проведения боевых действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировании), необходимо с 1 января 2023 года подать соответствующее заявление. Для этого нужно обратиться к представителям общин или в ЦПАУ с соответствующим пакетом документов.

Помощь украинцам во время войны

С начала войны уже 4,3 млн украинцев получили денежную помощь от различных агентств ООН и других гуманитарных организаций. Как сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, общая сумма денежных выплат превысила 1 млрд долларов.

В то же время на десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

Как заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, человек, который вернулся домой, на свое постоянное место жительства, перестает быть переселенцем и теряет право на получение выплат для ВПО.

Вас также могут заинтересовать новости: