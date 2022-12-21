В течение последних двух месяцев международные организации расширили программы денежных выплат, чтобы помочь жителям освобожденных от оккупации территорий.

С начала войны уже 4,3 млн украинцев получили денежную помощь от различных агентств ООН и других гуманитарных организаций.

Как сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, общая сумма денежных выплат превысила 1 млрд долларов.

"В течение последних двух месяцев международные гуманитарные организации значительно расширили программы денежных выплат, чтобы помочь жителям освобожденных территорий, которые пережили оккупацию. Такую финансовую помощь уже получили более 100 тысяч граждан на деокупованих территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что сейчас на освобожденных территориях продолжаются проекты денежной помощи, которые реализуются Минреинтеграции совместно с Обществом красного креста Украины и Международной организацией по миграции. Другие международные доноры также планируют увеличить денежную поддержку пострадавшим от оккупации украинцам.

Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро. В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПО).

18 октября стало известно, что в Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. По словам главы правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

24 октября стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. Средства будут потрачены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности.

25 октября 2022 года Всемирный банк предоставил Украине дополнительные 500 миллионов долларов.

17 ноября 2022 года Всемирный банк заявил о том, что готов предоставить Украине $2 миллиарда.

22 ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн объявила, что ЕК выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро.

24 ноября 2022 года Минсоцполитики в рамках заключенного меморандума с Норвежским советом по делам беженцев передало список заявлений для выплаты денежной помощи 50 тыс. украинцев, которые подали заявку на платформе "єДопомога".

Вас также могут заинтересовать новости: