Эксперт считает, что каких-либо сюрпризов не стоит ожидать.

Ситуация на валютном рынке в последнюю неделю 2024 года обещает быть предсказуемой. Постепенный рост курсов валют соответствует прогнозам

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что официальный курс не превысит отметку в 42 гривни за доллар.

"На наличном рынке хоть и возможен повышенный спрос на валюту, но сезон скидок и праздников медленно дошел до своего апогея. Поэтому мы не можем исключать, что количество тех, кто будет продавать валюту и количество ее покупателей будет более-менее соразмерным", - отметил банкир.

Видео дня

По его словам, курс доллара с 23 по 29 декабря, согласно прогнозу, будет находится в пределах 41,6 - 41,9 гривни за доллар на межбанке и 41,7 - 42,2 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в Украине до 29 декабря 4170 – 4220 гривень за доллар. В то же время 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41700 – 42200 гривень за доллар.

Курс доллара в Украине - прогноз аналитиков на 2025 год

Аналитики инвенстиционной группы ICU считают, что рост ВВП по итогам 2025 года ожидается на уровне 3,4%. Годовая инфляция может составить 7%, а доллар вырастет до отметки в 45,7 гривни за доллар.

Отмечается, что большую часть года экономика Украины будет функционировать в безопасностных условиях. Специалисты не ожидают, что соглашение о прекращении огня в любом формате будет достигнуто в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: