Рост валютных курсов, наблюдаемый несколько недель подряд, не выбивается за рыночные прогнозы.

Рождество и в целом последняя полная неделя года вряд ли существенно что-то изменят на валютном рынке.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, ожидается, что официальный курс не пересечет границу в 42 грн/долл., а основные колебания на межбанке будут происходить в пределах 41,6-41,9 грн/долл.

"На наличном рынке хоть и возможен повышенный спрос на валюту (в конце года обычно граждане, получающие годовые премии и бонусы, ищут возможность вложить их, чтобы сохранить от инфляции), однако не забывайте, что сезон скидок и праздников медленно дошел до своего апогея. Поэтому мы не можем исключать, что количество тех, кто будет продавать валюту и количество ее покупателей будет более-менее соразмерным", - отметил эксперт.

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Основные же выразители валютного рынка с 23 по 29 декабря, по прогнозу Лесового, будут такими:

коридоры валютных изменений: 41,6-41,9 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,7-42,2 грн/долл. и грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, последняя неделя года пройдет в достаточно "стандартных" валютных изменениях. Думаю, что пока отсутствуют причины для того, чтобы излишне беспокоиться за судьбу рынка. Ситуация достаточно прочная и прогнозируемая, а постепенный рост валютных курсов, который наблюдается несколько недель подряд, не выбивается за рыночные прогнозы и ожидания", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине уже четвертый день подряд обновляет исторические максимумы. Так, НБУ установил на 20 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Курс доллара в ПриватБанке 19 декабря вырос на 5 копеек и составляет 42,15 грн за доллар. Курс евро не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

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