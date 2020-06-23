В столичных обменниках подешевел доллар
11:09, 23 июня 2020Финансы
107 0
Доллар в обменниках подешевел до 26,80 гривни, курс евро застыл на месте - 30,05 гривни.
Доллар в столичных обменниках подешевел на 5 копеек / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 23 июня, снизилась на 5 копеек – до 26,80 гривни.
Читайте также"Все будет хорошо": эксперт дал прогноз насчет летнего курса доллара в Украине
Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро осталась на прежнем уровне и составила 30,05 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,55 гривни за доллар, евро – 29,60 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 23 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter