Виталий Шапран считает, что НБУ стоит пересмотрет свою стратегию.

Нынешняя политика Национального банка Украины может привести к 10%-ой девальвации гривни до конца текущего года. Украинцам стоит быть готовым к дальнейшему росту курса валют.

Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран в комментарии РБК-Украина отметил, что регулятор выбрал неверную парадигму регулирования денежного обращения, что в 2024 году привело к рост курса доллара примерно на 11% и официальную потребительскую инфляцию 12% при рекордных объемах золотовалютных запасов.

"Если "достижения" НБУ повторятся в 2025 году, то рост курса доллара к гривне и официальная потребительская инфляция будут колебаться на уровне около 10%", - считает эксперт.

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По его словам, девальвация национальной валюты подстегивает инфляцию, из-за чего НБУ повышает учетную ставку.

"Если изменений не будет, то будем в 2025 году наблюдать то, что и в 2024 году, с небольшими корректировками в зависимости от развития отношений Украины с США и ЕС", - подытожил Шапран.

Курс доллара в Украине - прогноз эксперта до конца недели

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,40 до 42,30 гривны за доллар, а в обменника - от 41,50 до 42,20 гривни за доллар.

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