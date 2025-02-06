Колебания курса будут происходить ежедневно, однако в пределах коридора 41,65-42,3 грн/долл.

С конца января валютный рынок находится в состоянии "курсовой ремиссии", что сказывается незначительными разнонаправленными колебаниями в пределах коридора 41,65-42,3 гривни за доллар без какого-либо обострения или неожиданного давления "новых" обстоятельств.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, на следующей неделе стоит ожидать, что общая картина будет оставаться почти без изменений: Нацбанк будет внимательно следить за уровнем спроса, при необходимости утоляя его валютными интервенциями. Как и раньше, межбанк фактически будет диктовать курсовую повестку для наличного рынка, а разница между безналичным и наличным курсами будет находиться в пределах 0,3 гривни.

Видео дня

Как и неделей ранее, среди главных экономических факторов, которые потенциально могут влиять на валютный рынок, будет оставаться соотношение спроса и предложения. Собственно это соотношение является базовым фактором для существующих курсов.

"Однако замечу, это не означает незыблемость курсов. Колебания будут происходить ежедневно, однако в пределах коридора 41,65-42,3 грн/долл. без особых сдвигов за очерченные пределы", - отметил Лесовой.

Среди косвенных факторов, которые потенциально способны повлиять на рынок, эксперт выделяет целый ряд внешнеполитических и военных именно в плоскости дальнейшей судьбы страны. Однако эмоциональный компонент на валютном рынке, по его словам, пока потенциально не представляет угрозы, ведь даже вероятный рост спроса на наличные может быть временным (ситуативным).

"Повторюсь: ведущая роль в курсообразовании принадлежит межбанку, и комбанки, и обменники будут выставлять собственные курсы с учетом ситуации на безналичном рынке", - подчеркнул банкир.

Основные показатели валютного рынка с 10 по 16 февраля, по прогнозу эксперта, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,65-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,7-42,5 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 гривни, в банках - до 0,1-0,2 гривни, в обменных пунктах - до 0,3 гривни;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0-0,3 гривны;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Можем сделать вывод, что в течение 10-16 февраля особых причин для беспокойства не возникнет. Благодаря коррекции учетной ставки, произошедшей в конце января, удалось несколько притормозить инфляцию и укрепить гривну. Таким образом, ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне приемлемой и неугрожающей. Курсовые изменения будут незначительными", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром снизился до 41,67 гривни за доллар, а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро составляет 43,65 гривни за евро, а курс продажи - 43,44 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 6 февраля подешевел на 5 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. В то же время курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 43,75 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: