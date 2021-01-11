Трамп все время президентства пользовался личным аккаунтом, на который были подписаны 88 миллионов человек.

После заявления сети Twitter о вечной блокировке аккаунта нынешнего президента США Дональда Трампа акции компании рухнули.

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Об этом свидетельствуют данные бирж.

В частности, на торгах Московской биржи акции рухнули на 6%, а предварительные торги на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали падение на 7,54%.

Сама сеть Twitter объяснила вечную блокировку Трампа тем, что его сообщения являются и воспринимаются как подстрекательство к насилию, в том числе в день инаугурации Джо Байдена. Несмотря на отсутствие прямых призывов в постах действующего главы государства, его реакция на штурм Капитолия была воспринята участниками беспорядков как поддержка акции.

В частности, администрация соцсети потребовала удалить сообщение о том, что голоса 75 миллионов проголосовавших за него американцев будут иметь гигантский вес долгое время. Также руководству Twitter не понравилось, что Трамп не намерен идти на инаугурацию Байдена, то есть, отметили в сервисе, сообщение утверждает, что выборы не были законными.

Трамп все время президентства пользовался личным аккаунтом, на который были подписаны 88 миллионов человек. После удаления сообщений он попробовал писать в официальном аккаунте президента США, но соцсеть практически сразу же удалила и эти посты.

В ближайшее время демократы намерены объявить импичмент главе государства, признав его неспособным исполнять свои обязанности. В случае успеха, хотя до истечения его полномочий осталось чуть более недели, это не позволит ему участвовать в новых выборах.

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Автор: УНИАН