Инаугурация в связи с пандемией коронавируса пройдет в ограниченном режиме, в частности, будет сильно сокращено количество гостей.

Действующий президент США Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

Читайте такжеВ США увольняют с работы идентифицированных участников штурма КапитолияКак об этом американский президент Дональд Трамп написал в Twitter.

"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - написал Трамп.

Инаугурация в связи с пандемией коронавируса пройдет в ограниченном режиме, в частности, будет сильно сокращено количество гостей.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Что этому предшествовало

7 января совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.

Как известно, во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались к Капитолию. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Через час после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

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Автор: УНИАН