Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена / фото REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

Читайте такжеВ США увольняют с работы идентифицированных участников штурма КапитолияКак об этом американский президент Дональд Трамп написал в Twitter.

"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - написал Трамп.

Инаугурация в связи с пандемией коронавируса пройдет в ограниченном режиме, в частности, будет сильно сокращено количество гостей.

Что этому предшествовало

  • 7 января совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США.
  • Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
  • Как известно, во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались к Капитолию. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через час после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

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Автор: УНИАН