В Кабмине рассчитывают на помощь международных партнеров.

Украине из-за полномасштабной войны с Россией ежемесячно требуется до $5 миллиардов для закрытия дефицита бюджета. По словам премьера Дениса Шмыгаля, уже определен план действий и проведены переговоры для урегулирования данного вопроса.

Об этом он рассказал "РБК-Украина".

"Безусловно, мы на май ожидаем следующие $5 млрд долларов, в которых мы нуждаемся. Договорились с МВФ - лично с главой Фонда Кристалиной Георгиевой были переговоры, - что они берутся помогать собрать Украине эту разницу ежемесячно", - отметил глава правительства.

Он уточнил, что в большей степени помогать закрывать дефицит госбюджета Украине будут США. Ежемесячно Вашингтон будет выделять предположительно около $2 миллиардов.

"Мы также договорились - просили Конгресс и вели переговоры с президентом США и с министром финансов США Джанет Йеллен, - что США в этой разнице в 5 млрд будут давать 2 млрд ежемесячно. И они проголосовали, что в пакете поддержки для Украины на $33 млрд более $8 млрд долларов - это на четыре месяца. То есть они будут каждый месяц делать взнос через административный счет МВФ на сумму более 2 млрд долларов", - пояснил Шмыгаль.

Как сообщали ранее в Минфине, Украина получит $1,5 миллиарда помощи от Всемирного Банка.