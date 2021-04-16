По итогам 2020 года сеть «АТБ» увеличила уплату налоговых платежей на 28%.

Компания «АТБ-Маркет», осуществляющая управление сетью из почти 1300 магазинов по всей территории Украины, вошла в ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков Украины, вместе тем сохранив титул крупнейшего налогоплательщика в сфере организованной розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Соответствующая информация опубликована в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам 2020 года «Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах», издаваемом при поддержке Государственной фискальной службы Украины.

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Согласно официальным данным по итогам 2020 года сеть «АТБ» увеличила уплату налоговых платежей на 28%, заняв 11 место среди крупнейших налогоплательщиков страны, а сумма уплаченных ею налогов и сборов в бюджеты разных уровней составила 8,677 млрд грн.

Лидирующие места в первой десятке рейтинга заняли государственные сырьевые и энергетические монополии, а также представители высокомаржинальной отрасли по производству и реализации табачных изделий.

Как известно, компания «АТБ-Маркет» является частью корпорации «АТБ», в которую также входят ряд предприятий в сфере производства продуктов питания и логистики.

По итогам 2020 года все подразделения данной корпорации увеличили уплату налогов на 26%, обновив собственный исторический рекорд до 15,8 млрд грн.

Помимо статуса одного из крупнейших доноров бюджета, корпорация «АТБ» также является одним из крупнейших внутренних инвесторов в стране. Её инвестиции в экономику Украины на протяжении двух лет составят почти миллиард долларов США.

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Автор: Иван Бойко