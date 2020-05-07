Счетная палата за год выявила бюджетных нарушений на 50 миллиардов гривень

Сумма нарушений в 2,9 раза превышает ту, которая была выявлена в 2018 году.

Счетная палата по итогам 2019 года выявила бюджетные нарушения и недостатки на сумму 50 миллиардов гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы Счетной палаты Валерия Пацкана.

"Счетная палата в 2019 году проверила 602 объекта и установила нарушения и недостатки на общую сумму почти 50 миллиардов гривень", - цитирует пресс-служба слова Пацкана.

По словам главы Счетной палаты, сумма нарушений в 2,9 раза превышает ту, которая была выявлена в 2018 году.

В частности, 65% (32,1 миллиарда гривень) выявленных нарушений составили нарушения бюджетного законодательства; почти 30% (14,7 миллиарда гривень) - неэффективные управление средствами и их использование; еще 6% (3 миллиарда гривень) - нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета.

Кроме того, по результатам проведенных в течение года контрольных мероприятий установлено недопоступления в государственный бюджет на общую сумму почти 38,8 миллиарда гривень.

Согласно сообщению, объем проверенных средств составил более 763 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году заняла 26 место среди 117 стран мира в международном рейтинге бюджетной прозрачности в соответствии с критериями крупнейшей международной сети исследователей бюджетной прозрачности International Budget Partnership, поднявшись на 13 позиций по сравнению с предыдущими результатами рейтинга в 2017 году.