К санкционного списка попали компании, которые не зарегистрированы в РФ, но могут помогать агрессору уклоняться от санкций.

США ввели вторичные санкции против компаний, которые не зарегистрированы в РФ, но могут помогать стране-агрессору уклоняться от санкций.

Об этом говорится в документе на сайте Минфина США.

Ограничения наложили на юридических лиц, которые зарегистрированы в Сингапуре, на Мальте, в Великобритании, Испании и других странах. Большинство из них связаны с научными разработками и технологиями.

Всего в санкционный список попала 21 компания, зарегистрированная как в РФ, так и за ее пределами.

Кроме того, США отменили санкции против банка Ozon, который туда попал за связь с подсанкционным Совкомбанком.

Напомним, что сегодня Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввело санкции против пропагандистов президента Российской Федерации Владимира Путина и" мясника Мариуполя " Михаила Мизинцева.

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