Санкции против российской металлургии необходимо усиливать, ведь эти предприятия одновременно работают и на ВПК России, а владельцы этих предприятий - олигархи из орбиты Путина, которые финансируют его режим. Об этом заявил директор Центра политического анализа Владимир Головко, комментируя решение ПАСЕ по усилению санкций против рф.

"Президент на днях прямо заявил, что надо усиливать антироссийские санкции. Неприемлемо, когда против российских олигархов, которые финансируют режим Путина, снимаются санкции! И я думаю, что в закрытой части переговоров эти вопросы поднимались. Украинская дипломатия сейчас акцентирует, что санкции надо усиливать, в том числе против металлургических магнатов. Буквально недавно стало известно, что тот же Магнитогорский меткомбинат напрямую завязан на создании оружия и военной техники для российского ВПК. То есть, работа будет идти. И, я думаю, она будет усиливаться", - отметил Головко.

Он также подчеркнул, что одновременно должна идти работа по вытеснению российской продукции с мировых рынков.

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"На днях Парламентская Ассамблея ОБСЕ заявила, что россия осуществляет геноцид украинского народа. Там есть вопросы и экономического блока - в частности, использование замороженных российских активов. Я думаю, что через такие политические инструменты мы и должны добиваться результатов, и призывать партнеров к введению прямых санкций", - резюмировал Головко.

Как известно, ПАСЕ призвала ЕС усилить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывает миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это даст РФ возможность импортировать в ЕС продукции на более чем 8 миллиардов евро.