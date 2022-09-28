Решение приняли после предупреждения Минфина США.

Турецкие банки продолжают отказываться от работы с популярной российской платежной системой. Три государственных банка Турции больше не будут работать с картой "Мир".

Об этом сообщил местный телеканал NTV.

Три турецких государственных банка отказались от работы с платежной системой "Мир" после предупреждения Минфина США о применении санкций. Названия банков не разглашаются.

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Всего с картой "Мир" в Турции работали пять банков, из них три банка - Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank - официально не заявляли об отказе работать с картами "Мир".

Отказ от работы с картами "Мир" - что известно

15 сентября появилось сообщение, что частные финансовые учреждения İş Bankası и Denizbank отказались от работы с картой "Мир". Они подключились к российской платежной системе уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

21 сенября появилась информция, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавшие карты "Мир", также перестали работать с российской платежной системой.

Российкие карты "Мир" еще принимают банки в Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, а также непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Специалисты предупредили россиян, что зарубежные банки отказываются от сотрудничества с российской системой из-за санкций США. Россиян также призвали брать с собой в путешествия наличные деньги.

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