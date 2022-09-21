Страны мира продолжают отказываться обслуживать российские карты "Мир" из-за опасения санкций со стороны США.

Банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавших карты "Мир", вслед за банками Турции перестали работать с российской платежной системой.

Об этом пишут российкие СМИ.

В частности, сотрудник вьетнамского BIDV подчеркнул, что организация по-прежнему обслуживает карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, однако платежная система "Мир" в перечне не указана.

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В Народном банке Казахстана ("Халык банк") также сообщили, что больше не принимают российские карты. В кол-центре банка пояснили, что это касается и терминалов, и банкоматов. Вместе с тем, банк в стандартном режиме все еще обслуживает карты "Мир" при оплате покупок и услуг.

Кроме того, 21 сентября обслуживание карт "Мир" также приостановила Армения. По данным СМИ страны, у держателей карт не получается обналичить суммы в банкоматах. В Центробанке Армении объяснили, что коммерческие кредитные организации самостоятельно примут решения на фоне сообщений о санкциях.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2022 года турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты "Мир" в своих банкоматах и торговых точках. Решение приняли на фоне предупреждений властей США о возможном введении санкций против организаций, принимающих нацкарту за пределами страны.

Специалисты уже предупредили россиян, что зарубежные банки, заключившие ранее договоры с оператором карт "Мир", способны отказаться от сотрудничества с российской системой из-за опасения санкций США. Россиян также призвали брать с собой в путешествия наличные деньги.

Отметим, на данный момент российкие платежные карты "Мир" еще принимают банки в Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, а также непризнанных Южной Осетии и Абхазии.