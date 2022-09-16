Турецкие отели перестали принимать карты российской платежной системы "Мир".

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину отели Турции прекратили принимать карты российской платежной системы "Мир".

Об этом сообщает Middle East Eye.

Как пишет издание, россиянам отказывают в обслуживании банковских карт на фоне давления со стороны США и Европы на Анкару по вопросу соблюдения санкций.

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Карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать в крупных пятизвездочных отелях в курортном городе Анталья.

Как пишет издание, один из отелей, Alva Donna World Palace в Кемере, позже сообщил клиентам, что они не принимали карты в течение короткого времени из-за глобального сбоя, но теперь снова обрабатывают их. Другие отели так и не возобновили прием карт "Мир".

В целом в Турции продолжают принимать карты "Мир" в банкоматах и магазинах. Также ситуация может зависеть от того, какой именно банк выпустил карту.

Война в Украине и давление на Турцию:

15 сентября 2022 года США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам.

В ЕС опасаются, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции.

К российской платежной системе Мир подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank.

Два из них — частный банк DenizBank, принадлежащий ОАЭ, и контролируемый государством Halkbank, подключились к системе "Мир" уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Брюссель заявил о том, что готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам.

По словам официальных лиц, помимо Турции, меры против потенциальных лазеек для уклонения от санкций нацелены на страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

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