Документы дают редкое представление о гонке, в которой российские торговцы надежно держались на шаг впереди попыток США отрезать их от поставок.

Используя специализированные сайты электронной коммерции, секретные обходные пути доставки и целое созвездие посредников, Россия получает технологические компоненты, необходимые ей для поддержания своей экономики и действий в Украине.

Вскоре после начала войны между Россией и Украиной в прошлом году инженерам Convex, российской телекоммуникационной компании, понадобилось найти американское оборудование для российской разведслужбы. Но после того, как западные страны ввели новые ограничения на торговлю с Россией, оборудование так и не поступило. Сотрудники Convex вскоре нашли решение, пишет The New York Times.

3 марта 2022 года, инженеры легко получили необходимое оборудование Cisco через малоизвестный российский сайт электронной коммерции Nag, который обошел международные торговые ограничения.

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Российские власти и компании объединились, чтобы воспользоваться трещинами в глобальной системе реагирования. По данным утечки электронных писем российского правительства, торговых документов и записей онлайн-переговоров между российскими инженерами, они использовали сети посредников, в том числе посредников в Китае, и маскировали свою деятельность с помощью подставных компаний.

Документы дают редкое представление о гонке, в которой российские торговцы надежно держались на шаг впереди попыток США отрезать их от поставок.

Компания Invent Maroc не имела опыта международного экспорта. Тем не менее, согласно торговым документам, она закупала электронику в Коста-Рике, Малайзии, Тайване, Китае, Японии и Мексике.

Анализ предложений "ПроСофт" выявил около 300 продуктов, предназначенных для продажи, которые содержат чипы Intel, а также компоненты, произведенные Nvidia, и компьютерный чип, оптимизированный для работы с искусственным интеллектом, разработанный Google. Хотя неясно, как в конечном итоге использовался импорт, американские чипы были обнаружены на российских ракетах и беспилотниках, как утверждают эксперты по вооружениям.

Китай и Гонконг поставили 85 процентов полупроводников, импортированных в Россию с марта 2022 года по сентябрь 2023 года, по сравнению с 27 процентами до конфликта.

Средства связи, которые якобы запрещено поставлять в Россию, можно легко найти на сайте компании Nag, отфильтровав их по цене, типу продукта и количеству.

В общей сложности за последний год Nag ввез в Россию оборудование Cisco на сумму почти 10 миллионов долларов и продукцию Nokia и Intel на сумму около 1 миллиона долларов.

Работающий под именем sale-server.ru, поставщик имел в наличии множество технологий ограниченного применения от HP, IBM и других брендов. Что еще более важно, цена была подходящей.

Поставка технологий в РФ - детали

РФ использует средства радиоэлектронной борьбы против Украины, в которых есть технологии британских компаний. Как пишет The Guardian, в отчете, составленном Украиной и разосланном крупнейшим странам, которые ввели санкции, указаны ключевые российские фирмы, занимающиеся разработкой и производством электронной военной техники. Киев утверждает, что Великобритания и другие страны еще не ввели санкции против некоторых вовлеченных фирм и призывает это сделать.

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