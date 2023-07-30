Те кто выехал за границу более чем на 30 дней, не будут иметь возможности получать деньги от государства.

С 1 августа определенные категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут лишены возможности получать выплаты от государства. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Выплаты не будут продлены тем, кто выехал за границу и более 30 дней непрерывно там проживает. Выплаты не будут продлены тем, кто вернулся на свое место жительства и не являются внутренне перемещенными лицами по определению", - сказала она.

При этом остальные претенденты на выплаты продолжат получать их до января 2024 года включительно.

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Выплаты для переселенцев - что надо знать

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сменил порядок назначения выплат внутренне перемещенным лицам с 1 августа и с 1 сентября для определенных категорий переселенцев.

Для всех внутренне перемещенных лиц, получающих пособие сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата пособия еще на шесть месяцев. Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысяч гривен и для других лиц - 2 тысячи гривен.

Также с 1 сентября помощь продлевается только для тех граждан, чье имущественное состояние нуждается в такой поддержке, и не продлевается для граждан, чье имущественное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

А именно, с 1 сентября 2023 г. выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного постановления совершали крупные покупки. В частности, приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны.

Также помощь не выплатят тем, кто приобрел земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн или имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн.

Выплаты не получат и те переселенцы, которые приобрели иностранную валюту, а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн, а также те, кто имеет в собственности жилье, расположенное на других территориях чем те, где ведутся активные боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

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