Регулятор отмечает, что уровень безработицы будет постепенно снижаться

К концу 2023 года уровень безработицы в Украине снизится до 18,3% благодаря активизации экономической деятельности.

Как говорится в Инфляционном отчете НБУ, по результатам І квартала 2023 года уровень безработицы составляет около 20%. Регулятор прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы снизится до 16,5%, а в 2025 году – до 14,7%.

"При отсутствии новых значительных шоков, в 2023–2025 годах будет продолжаться восстановление рынка труда на фоне роста экономики и достаточно мягкой фискальной политики. Уровень безработицы будет постепенно снижаться: в 2023 году – до 18,3%, в 2024 году – до 16,5%, а в 2025 году – до 14,7%", - говорится в отчете.

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В НБУ отметили, что, прежде всего, это будет связано с вероятной сохранностью значительных квалификационных и региональных диспропорций на рынке труда и возвращением мигрантов из-за рубежа.

Рынок труда во время войны

По состоянию на февраль 2023 года в Государственном центре занятости были официально зарегистрированы 156 тысяч безработных.

По состоянию на 3 марта 2023 года безработица в Украине была значительно выше официальных показателей.

11 апреля 2023 года первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила о том, что в Украине достаточно высокий уровень безработицы.

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