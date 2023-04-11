Более половины украинцев, выехавших из страны, были трудоустроены.

В Украине достаточно высокий уровень безработицы из-за нехватки кадров и так называемой структурной безработицы.

Об этом в эфире телемарафона заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Безработица в Украине на самом деле на достаточно высоком уровне... Если вы пообщаетесь с предпринимателями, можете услышать, что у них есть нехватка кадров в связи с тем, что многие украинцы находятся за границей. По меньшей мере пять миллионов украинцев – в Европе, из них в Польше – полтора миллиона человек, трудоспособного возраста с высшим образованием, из которых более 50% были трудоустроены", - сказала она.

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Свириденко также отметила, что с другой стороны Украина сейчас имеет безработных, чьи навыки не соответствуют требованиям рынка труда. Это так называемая структурная безработица.

Безработица в Украине

По состоянию на февраль 2023 года в Государственном центре занятости были официально зарегистрированы 156 тысяч безработных.

По состоянию на 3 марта 2023 года безработица в Украине была значительно выше официальных показателей.

6 марта стало известно, что к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" привлечены 8,5 тысяч безработных в 13 регионах.

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