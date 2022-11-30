С начала войны украинские морские порты закрыты из-за военной угрозы со стороны Черноморского флота Российской Федерации. Сейчас в Украине продолжают работать только дунайские порты, но эти порты имеют относительно небольшие мощности и не могут решить существующие логистические проблемы. Между тем ежемесячно Украина теряет более 420 миллионов долларов, которые могла бы получить на экспорте металлопродукции.

Об этом говорится в новом исследовании ГМК Центра.

"Блокада морских портов приводит к значительным потерям экспорта в металлургии Украины. Согласно последнему исследованию GMK Center, ежемесячная сумма таких убытков достигает $420 млн. Каждый месяц Украина не может производить и экспортировать 1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 тыс. т полуфабрикатов и 218 тыс. т готовой металлопродукции", - пишут авторы исследования.

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В ГМК центре объясняют: украинские экспортеры из металлургической отрасли были вынуждены перенаправить грузопотоки в морские порты ЕС, в частности в Румынию, Болгарию, Польшу, Хорватию, Германию. В результате среднее расстояние до порта отправки для украинских экспортеров увеличилось в пять раз, а стоимость доставки в порт назначения выросла в среднем в 3-4 раза.

"В морских портах ЕС нет свободных мощностей для обработки всех украинских грузов, поэтому железнодорожные вагоны стоят в очередях на границах Украины с ЕС. Даже во время войны 60% металлургической продукции из Украины доставляется конечным потребителям морским транспортом. Поэтому рост производства и загрузки украинских металлургических предприятий, перезапуск мощностей, простаивающих рост экспорта возможны только при условии разблокирования украинских черноморских портов", - резюмируют авторы.

Как известно, сейчас ГМК сектор Украины переживает тяжелейший кризис со времен независимости. В январе-сентябре 2022 года металлурги продали за рубеж всего 5,2 млн т стальной продукции: экспорт металлургического сырья за 9 месяцев 2022-го упал на 58,9%, проката – на 66,1%, а полуфабрикатов – на 68,9% г./г. Экспорт железной руды за год упал на 71%.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" заявил, что в довоенные времена на внешние рынки мы отправляли 80% продукции, около 70% экспорта шло через морские порты, и без разблокировки этого транспортного коридора полноценное восстановление металлургической отрасли невозможно.