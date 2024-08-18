По прогнозам председателя Верховной Рады, депутаты начнут рассмотрение вопроса повышения налогов уже в сентябре.

Вопрос увеличения налогов в Украине является насущным, Верховная Рада может начать его рассмотрение уже в сентябре. Об этом в интервью "Мы-Украина" сказал глава украинского парламента Руслан Стефанчук.

Он пояснил, что все, за что воюет Украина, финансируется из государственного бюджета Украины.

"Все остальное нам финансируют пока наши партнеры, все остальные расходы - социальную сферу, бюджетные различные расходы - это наши партнеры. Мы работаем на Вооруженные силы Украины. И мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных. Это же элементарная математика", - подчеркнул спикер. Видео дня

По его словам, вопрос увеличения налогов планируют начать обсуждать с сентября, ведь этого требует ситуация на фронте.

"Дойдет до вопроса увеличения налогов. Когда дойдет - возможно уже начиная с сентября мы начнем говорить об этих вопросах, потому что есть необходимость как минимум выплачивать нашим военным зарплаты", - резюмировал Стефанчук.

Увеличение налогов в Украине - последние новости

Украина впервые с начала российского вторжения собирается повысить налоги в стране. По данным Bloomberg, налоги повысят на различные товары, начиная от топлива и табачных изделий и заканчивая продажей новых транспортных средств, чтобы подкрепить бюджет.

Позже УНИАН сообщал, что повышение налогов ударит по ценам. В частности, по прогнозам НБУ, проинфляционные риски содержит возможное внедрение военного сбора с доходов предприятий.

Вас также могут заинтересовать новости: