Проинфляционные риски содержит возможное внедрение военного сбора с доходов предприятий.

Инициативы по введению новых налогов или повышению ставок по имеющимся, уменьшению или отмене налоговых льгот могут иметь разное влияние на инфляцию. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Отмечается, что финансирование значительных расходов на безопасность и оборону требует расширения внутренней ресурсной базы бюджета, и базовый сценарий прогноза регулятора учитывает ряд мобилизационных мероприятий в 2024 году, в частности, повышение акцизных налогов.

"В то же время инициативы по введению новых налогов или повышение ставок по имеющимся, уменьшение или отмены налоговых льгот пока является риском прогноза. Каждая из таких инициатив может иметь разное влияние на инфляцию. Так, повышение отдельных прямых налогов (в частности, с доходов населения) будет уменьшать инфляционное давление из-за ограничения потребления, компенсируя таким образом влияние от больших бюджетных расходов", – говорится в документе.

Видео дня

Сообщается, что налоги на потребление содержат больше проинфляционных рисков, ведь их повышение напрямую отразится на потребительских ценах. В частности, в случае повышения ставки НДС это скажется почти на всех компонентах, входящих в индекс потребительских цен. В то же время, как показывает мировой опыт, этот эффект обычно отражается на показателе годовой инфляции в течение 12 месяцев и в дальнейшем угасает.

Нацбанк предупреждает, что проинфляционные риски содержит возможное внедрение военного сбора с доходов предприятий. Такой налог в значительной степени может переноситься бизнесом на потребителей.

"Эффект на цены может быть мультипликативным, поскольку налогообложение будет возникать на каждом этапе цепи производства и реализации продукции, кроме случаев вертикально интегрированных компаний. Введение такого налога может существенно повысить инфляцию в течение относительно короткого периода", – объясняет регулятор.

Повышение налогов в Украине

Правительство Украины планирует повысить налоги на различные товары, начиная от топлива и табачных изделий и заканчивая продажей новых транспортных средств, чтобы подкрепить свой слабый бюджет. Это должно стать первым повышением налогов в стране после полномасштабного вторжения России.

Министр финансов Сергей Марченко считает справедливым шагом повышать налоги во время войны ради финансирования Сил обороны. Он отметил, что часть граждан не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, выбирая минимальную зарплату или оформляя ФЛП.

Вас также могут заинтересовать новости: