Аналитики считают, что инфляция в 2025 году превысит 9%.

Аналитики спрогнозировали замедление экономического роста в Украине. Среди главных причин - дефицит рабочей силы и сложная ситуация в энергетической сфере.

Международное агентство Fitch Ratings отмечает, что общий рост экономики в 2024 году достигнет 4% благодаря возвращению торговой активности в Черном море, высоким государственным расходам и доходам домохозяйств, получающие выгоду от реального роста зарплаты.

"Хотя Украина продемонстрировала устойчивость и способность адаптироваться к войне, мы прогнозируем замедление роста до 2,9% в 2025 году из-за сохраняющегося дефицита рабочей силы и энергии", - говорится в сообщении.

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При этом эксперты считают, что "долгосрочное и надежное прекращение огня может значительно повысить перспективы роста страны в 2025-2026 годах".

Инфляция в Украине в 2025 году, согласно прогнозу Fitch, составит в среднем 9,3%.

"Быстрый рост заработной платы на фоне нехватки рабочей силы и несоответствия профессиональных навыков может поддержать ценовое давление внутреннего спроса", - подчеркнули аналитики.

Зарплаты в Украине - последние новости

В октябре в Минэкономики сообщали, что средняя зарплата в Украине за год выросла на 20%. Больше всего украинцы получают в таких сферах, как ІТ, маркетинг и финансы. По данным Госстата, средняя зарплата до вычета налогов во втором квартале выросла до 20964 гривень.

При этом Минфине сообщили, что средняя зарплата работников центральных государственных органов в октябре 2024 года составляла 57,5 тысячи гривень, что на 49% больше, чем в начале года.

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