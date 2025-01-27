Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец прошлого года составлял 6,980 трлн гривен, или более 166 млрд долларов.

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение 2024 года увеличилась на 1 461,3 млрд грн, или на 20,74 млрд долл. США, сообщает Министерство финансов Украины на официальном сайте.

"По состоянию на 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 980,93 млрд грн, или 166,06 млрд долл. США, а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг - 5 048,44 млрд грн (72,32 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 120,09 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1 932,49 млрд грн (27,68 %), или 45,97 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственный долг Украины составил 6 692,42 млрд грн (95,87 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 159,20 млрд долл. США. Государственный внешний долг составил 4 829,29 млрд грн (69,18 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 114,88 млрд долл. США. Государственный внутренний долг составил 1 863,13 млрд грн (26,69 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 44,32 млрд долл. США.

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Гарантированный государством долг Украины составил 288,51 млрд грн (4,13%), или 6,86 млрд долл. США, в частности: гарантированный государством внешний долг - 219,15 млрд грн (3,14 %), или 5,21 млрд долл. США; гарантированный государством внутренний долг - 69,36 млрд грн (0,99 %), или 1,65 млрд долл. США.

Госдолг Украины: что известно

Международный валютный фонд сделал прогноз по государственному долгу Украины. В Фонде сообщили, что в 2025 году этот показатель составит более 100% валового внутреннего продукта. Если в 2024 году госдолг должен был составлять 95,6% ВВП, то в 2025 году - 106,6%.

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