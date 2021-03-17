Для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году ожидается на уровне 5,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко во время форума "Украина 30".

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"В 2021-м наши ожидания - это рост ВВП на уровне 5,1%", - сказала Свириденко.

По ее словам, для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

"Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы как минимум 3 млрд долл. иностранных инвестиций в год", - добавила Свириденко.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в феврале 2021 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2020 года - составила 7,5%, ускорившись с 6,1% в январе.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

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Автор: Богдан Слуцкий