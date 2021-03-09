Инфляция на потребительском рынке в феврале по сравнению с январем составила 1%.

Потребительская инфляция в Украине в феврале в годовом выражении - по сравнению с февралем 2020 года - составила 7,5%, ускорившись с 6,1% в январе.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в феврале по сравнению с январем 2021 года составила 1%.

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В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на алкогольные напитки - на 1,4%, табачные изделия - на 1,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8% произошло в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 1,9%. В то же время на 1% подешевели автомобили.

Инфляция и прогнозы НБУ

3 августа 2020 года Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - составила 2,4%, как и в июне текущего года.

Национальный банк Украины прогнозировал вхождение инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 процентный пункт до конца года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и ростом цен на энергоресурсы.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2019 года - составила 2,3%, замедлившись с 2,5% в августе.

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2019 года - составила 2,4%, ускорившись с 2,3% в сентябре.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировали рост инфляции в Украине с начала 2021 года.

Потребительская инфляция в Украине в январе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2020 года - составила 6,1%, ускорившись с 5% в декабре.

4 марта 2021 года Нацбанк обнародовал прогноз относительно дальнейшего роста инфляции в Украине с достижением пиковых значений в середине текущего года, но с замедлением к концу 2021 года.

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Автор: Екатерина Жирий