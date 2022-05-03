Был разработан план, благодаря которому удалось перевести банки на работу в новых условиях.

Украинской банковской системе было крайне важно пережить шок первых дней войны.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в колонке для НВ Бизнес.

"Важнейшим для банков было пережить шок первых дней войны. И то, что они с этим справились, — это не чудо, а результат длительной и интенсивной работы банковского сообщества и НБУ", - отметил Шевченко.

По словам Шевченко, банковская система Украины к началу войны была хорошо капитализирована.

"Банковская система встретила войну здоровой и хорошо капитализированной, завершив 2021 год с очередным историческим рекордом доходности в 77,5 млрд. грн. Это подтверждает результат оценки устойчивости банков, которую мы проводили в прошлом году, с акцентом именно на качество активов", - сказал.

Шевченко отметил, что был разработан план, благодаря которому удалось перевести банки на работу в новых условиях.

"Заранее подготовленные планы бесперебойной работы позволили банкам быстро обеспечить бесперебойные каналы связи и энергоснабжения, сохранить данные клиентов, перезапустить инфраструктуру и многое другое. То есть принять все необходимые меры для оперативного перехода к работе в новых условиях".

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

В первый день вторжения, 24 февраля, Национальный банк зафиксировал официальный курс гривны к доллару на довоенном уровне - уровне 29,25 грн/долл.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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