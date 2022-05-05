Выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет осуществляться за 3 месяца в размере 2220 грн на каждого члена.

Около 500 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты в размере 2220 грн в рамках меморандума Минсоцполитики и Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых групп получат дополнительные к государственным программам денежные выплаты. Согласно заключенного меморандума, выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет осуществляться за три месяца в размере 2220 грн на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более, чем для трех человек.

В рамках программы планируется охватить дополнительной к государственным программам поддержкой около 500 тыс. человек.

"По состоянию на сегодня благодаря сотрудничеству с агентствами ООН и другими международными организациями реализуются программы денежных выплат, которые предоставляются людям дополнительно к государственным пособиям, на общую сумму 9,6 млрд грн. За счет этих средств более 2 млн людей, которые пострадали от войны, из наиболее уязвимых категорий получат выплаты в размере от 2200 до 2500 грн в месяц сроком от 1 до 3 месяцев", - сказала министр Марина Лазебная.

Как сообщал УНИАН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будет предоставлять дополнительная помощь украинским переселенцам из наиболее уязвимых категорий населения, в частности, многодетные семьи с маленькими детьми и детьми с инвалидностью получат по 2200 грн на каждого члена семьи.

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