Было принято решение сформировать команду, которая займется разработками в области блокчейна и технологиями распределенных вычислений и хранения данных.

Google планирует выпуск цифровых карт, которые будут поддерживать криптовалюты. Также планируется, что карты будут поддерживать и обычную валюту – гривню и доллар.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой за заявление коммерческого президента Google Билла Реди.

"Криптовалюта – это то, чему мы уделяем большое внимание. По мере развития спроса со стороны пользователей и продавцов мы тоже будем развиваться", – сказал Реди.

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Также Google работает над тем, чтобы добавить больше платежных функций в свой сервис покупок. По словам Реди, это поможет предоставить пользователям "весь спектр финансовых услуг".

"Наша цель – помочь установить связи. Мы не конфликтующая сторона", – утверждает коммерческий президент Google.

Google и банковская платформа Plex:

В 2021 году стало известно о том, что в Google решили не запускать собственную банковскую платформу Plex.

Предполагалось, что платформа позволит клиентам открывать собственные банковские счета непосредственно в компании. Для этого Google заключила соглашения с 11 известными банками и кредитными союзами.

"Мы не банк и не собираемся им быть. Некоторые наши усилия в прошлом иногда невольно вторгались в это пространство", – добавили в Google.

Google и офис за миллиард:

28 июня 2020 года компания Google заявила о том, что позволит сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.

В мае 2021 года в Google заявили о том, что планируют, что около 20% сотрудников останутся на удаленке и после окончания пандемии.

14 января 2022 года появилась информация о том, что Google намерена потратить $1 млрд на покупку офисного здания в центре Лондона.