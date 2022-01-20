Google планирует выпуск цифровых карт, которые будут поддерживать криптовалюты. Также планируется, что карты будут поддерживать и обычную валюту – гривню и доллар.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой за заявление коммерческого президента Google Билла Реди.
"Криптовалюта – это то, чему мы уделяем большое внимание. По мере развития спроса со стороны пользователей и продавцов мы тоже будем развиваться", – сказал Реди.
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Также Google работает над тем, чтобы добавить больше платежных функций в свой сервис покупок. По словам Реди, это поможет предоставить пользователям "весь спектр финансовых услуг".
"Наша цель – помочь установить связи. Мы не конфликтующая сторона", – утверждает коммерческий президент Google.
Google и банковская платформа Plex:
В 2021 году стало известно о том, что в Google решили не запускать собственную банковскую платформу Plex.
Предполагалось, что платформа позволит клиентам открывать собственные банковские счета непосредственно в компании. Для этого Google заключила соглашения с 11 известными банками и кредитными союзами.
"Мы не банк и не собираемся им быть. Некоторые наши усилия в прошлом иногда невольно вторгались в это пространство", – добавили в Google.
Google и офис за миллиард:
28 июня 2020 года компания Google заявила о том, что позволит сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.
В мае 2021 года в Google заявили о том, что планируют, что около 20% сотрудников останутся на удаленке и после окончания пандемии.
14 января 2022 года появилась информация о том, что Google намерена потратить $1 млрд на покупку офисного здания в центре Лондона.