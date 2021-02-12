Российское правительство расширило перечень украинских компаний, в отношении которых на территории РФ введены экономические санкции.
Соответствующий указ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Новая редакция списка содержит 84 компании, а изначально список состоял из 75 компаний.
В него попали три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме.
Список компаний, в отношении которых введены санкции:
- ООО "Донмар", Одесса;
- ООО "Краншип", Одесса;
- ООО "Максима Металл Сервис", Днепр;
- ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", Полтава;
- ООО "Солар Стальконструкция", Днепр;
- ООО "Трансшип", Одесса;
- дочернее предприятие "Трансшип Балк", Одесса;
- дочернее предприятие «"Трансшип-Сервис", Одесса;
Также в перечень вошла компания Kirgan Holding S.A., зарегистрированная в Панаме.
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Что этому предшествовало
- 29 декабря 2018 года Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров.
- Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что это-ответ на санкции со стороны Украины.
- Правительство России может отменить свои ограничения, если Украина отменит свои.
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