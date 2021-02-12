Новая редакция санкционного списка содержит 84 компании.

Российское правительство расширило перечень украинских компаний, в отношении которых на территории РФ введены экономические санкции.

Соответствующий указ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Новая редакция списка содержит 84 компании, а изначально список состоял из 75 компаний.

В него попали три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме.

Список компаний, в отношении которых введены санкции:

ООО "Донмар", Одесса;

ООО "Краншип", Одесса;

ООО "Максима Металл Сервис", Днепр;

ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", Полтава;

ООО "Солар Стальконструкция", Днепр;

ООО "Трансшип", Одесса;

дочернее предприятие "Трансшип Балк", Одесса;

дочернее предприятие «"Трансшип-Сервис", Одесса;

Также в перечень вошла компания Kirgan Holding S.A., зарегистрированная в Панаме.

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Что этому предшествовало

29 декабря 2018 года Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров.

Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что это-ответ на санкции со стороны Украины.

Правительство России может отменить свои ограничения, если Украина отменит свои.

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Автор: Олег Давыгора