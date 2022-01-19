Эксперты прогнозируют, что ситуация на рынке еврооблигаций будет оставаться сложной.

Рынок украинских еврооблигаций лихорадит из-за геополитического напряжения. В частности, из-за агрессивных заявлений представителей РФ и концентрации войск на украинской границе.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявили аналитики группы ICU.

"Заявления российских чиновников после переговоров с США и НАТО привели к значительному росту опасений российского вторжения в Украину и ухудшили оценки кредитных рисков Украины локальными и международными инвесторами. Все это происходило на фоне ожидания ускоренного сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) программы ликвидности. Это привело к распродаже украинских еврооблигаций, что может продолжиться и на этой неделе", - говорят эксперты.

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По их словам, реакция рынков на новости из России была быстрой и очень отрицательной и сейчас поддерживается высокой степенью неопределенности.

Ситуация на рынке еврооблигаций будет оставаться сложной, инвесторы вряд ли будут в ближайшее время активно покупать украинские бумаги и, скорее всего, продолжат сокращать долю украинского риска в своих портфелях, считают в ICU.

Размещение еврооблигаций:

26 апреля 2021 года Нацбанк упростил украинским компаниям процедуру размещения еврооблигаций.

Нацбанк исключил из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашению еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг.

Регулятор также разрешил покупать иностранную валюту для накопления на своем счету эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.