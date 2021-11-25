Украина в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by взяла на себя обязательство погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) до конца 2021 года и обеспечить 100% расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.

Об этом свидетельствует текст меморандума, обнародованный на сайте Минфина.

"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", – говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ по программе stand-by.

Согласно новым количественным критериям, Украина должна обеспечить отсутствие долгов перед возобновляемой генерацией по состоянию на конец 2021 года и конец марта 2022 года.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 27%.

Автор: Иван Бойко