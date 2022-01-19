Гривневая лихорадка: приведет ли российская военная угроза к доллару по 30

С начала января курс гривни начал неумолимо падать, ослабнув по отношению к доллару почти на 3 %. И виной всему оказались не экономические обстоятельства, а военная угроза со стороны агрессивной России. УНИАН опросил финансовых экспертов о том, чего стоит ожидать от валютного курса в ближайшие недели.

После новогодних праздников национальную валюту залихорадило. Украинцы, всегда пристально следящие за цифрами в обменниках, не могли не отметить ослабление курса по отношению к доллару более чем на 1 гривню, когда до этого длительное время колебания были в пределах нескольких копеек.

Новый 2022 год гривня встретила на уровне 27,28 грн/долл. Финансовые эксперты были сдержанными в прогнозах и не видели особенных рисков для девальвации украинской валюты вне каких-либо форс-мажоров. Но уже с 6 января курс доллара начал неумолимо расти и по состоянию на сегодня составил 28,41 грн/долл. по официальному курсу.

При этом временное ослабление нацвалюты в новогодний период - явление традиционное вследствие объективных факторов, как-то ослабление деловой активности, что и происходит каждый год. Стоит отметить, что в январе прошлого года был зафиксирован максимальный курс доллара на уровне 28,25 грн/долл.

Однако нынешняя девальвация сейчас связана не с экономикой, а геополитикой - действиями агрессивной путинской России.

Валютный рынок всегда чутко реагирует на политическую обстановку: в случае каких-либо рисков инвесторы спешат избавиться от ценных бумаг, валюты данного государства. Для Украины таким спусковым крючком стала серьезная угроза военной эскалации со стороны России, о которой обеспокоенно говорят западные партнеры.

Обвал еврооблигаций

Данная ситуация повлияла не только на курс гривни, но и на еврооблигации Украины. Из-за агрессивных заявлений представителей РФ и концентрации войск на границах нашей страны евробонды и ВВП-варранты Украины на европейских биржах подешевели на 10-17 процентов, упали цены и на акции украинских компаний.

По словам аналитиков группы ICU, рынок украинских еврооблигаций лихорадит из-за геополитического напряжения.

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"Заявления российских чиновников после переговоров с США и НАТО привели к значительному росту опасений российского вторжения в Украину и ухудшили оценки кредитных рисков Украины локальными и международными инвесторами. Все это происходило на фоне ожидания ускоренного сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) программы ликвидности. Это привело к распродаже украинских еврооблигаций, что может продолжиться и на этой неделе", - говорят эксперты.

По их словам, реакция рынков на новости из России была быстрой и очень отрицательной и сейчас поддерживается высокой степенью неопределенности. Ситуация на рынке еврооблигаций будет оставаться сложной, инвесторы вряд ли будут в ближайшее время активно покупать украинские бумаги и, скорее всего, продолжат сокращать долю украинского риска в своих портфелях, считают в ICU.

При этом финансовые эксперты отмечают некоторую стабилизацию начавшейся на прошлой неделе ситуации. По словам руководителя отдела аналитики Forex Club Андрея Шевчишина, хотя весомых новостей о деэскалации не поступало, однако вчера не фиксировались панические распродажи украинских евробондов.

"Дождавшись открытия торгов в США, игроки убедились, что атаки на евробонды нет, и начали фиксировать прибыль. Приближение заседания НБУ, на котором регулятор может пойти на решительные действия по сдерживанию инфляции (повышение ставки) и связыванию ликвидности (ужесточение резервирования), отрезвило рынок. На этом фоне покупатели решили распродать часть ранее купленной валюты", – сказал Шевчишин.

Гривневая лихорадка

Что касается курса гривни, аналитики ICU отмечают, что на прошлой неделе гривна ослабевала опять же преимущественно под влиянием психологических факторов, вызванных заявлениями со стороны России.

"Ослабление гривни продолжалось с самого начала недели, но было достаточно умеренным. После негативных новостей в четверг падение курса ускорилось, и к концу недели курс гривны достиг 28,03 грн/долл., потеряв 2 процента за неделю и 2,7 процента с начала года", - говорят в компании.

Замедлили темпы обесценивания гривни интервенции Национального банка Украины. Если не учитывать интервенции в ноябре прошлого года, которые были обусловлены выпуском еврооблигаций "Укрэнерго" и расчетами с производителями зеленой энергетики, то продажа за прошлую неделю 331 млн долл. является самой большой интервенцией с июля 2020 года. В частности, после продажи нерезидентами облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 0,9 млрд грн, в прошлую среду НБУ продал около 103 млн долл., а затем уже в пятницу – еще 108 млн. Остаток валюты Нацбанк продал во вторник и четверг.

"В целом, на рынке сохраняется преобладание спроса на иностранную валюту, формируемое главным образом импортерами энергетических ресурсов и нерезидентами. А вот предложение остается довольно небольшим по сравнению с предыдущими месяцами. Это приводит к достаточно большому и постоянному перекосу в сторону спроса на рынке среди клиентов банков. Этот чрезмерный спрос клиентов приходится удовлетворять НБУ и банкам", - объясняют аналитики.

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По прогнозу ICU, на этой неделе валютный рынок останется под влиянием психологических факторов, вызванных новостями по поводу возможной агрессии Росси, и будет находиться под давлением повышенного спроса. Курс гривни будет колебаться в коридоре 28-28,5 грн/долл. При таких уровнях может увеличиться предложение валюты от экспортеров аграрной продукции, что будет способствовать постепенному сбалансированию валютного рынка в этом коридоре.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Шевчишин отмечает, что пока риски для гривни сохраняются.

"Мир следит за новостями и ходом переговоров с РФ. Но, даже, если нерезиденты не будут проявлять большой активности, рынок остается в заложниках растущего импорта, товарно-продуктового, а также энергетического. Состояние запасов газа сохраняется крайне низким и недостаточным для безопасного прохождения отопительного сезона. Энергетики еще не проявляли свою активность, но, учитывая, что необходимо закупить 2 млрд кубов газа, речь идет перспективе выкупа НАК "Нафтогаз" и газотрейдерами 1,8 млрд долларов для закупки газа. Для рынка это существенный объем", - говорит аналитик.

Осторожные прогнозы

Судя по всему, ожидать скорого укрепления гривни пока не приходится ввиду не зависящих от Украины внешних факторов. Финансисты дают осторожные оценки, учитывая комплекс факторов, которые могут повлиять на курс.

Андрей Шевчишин прогнозирует, что при сохранения девальвационных настроений покупатели будут использовать стабилизацию курса и его откат для покупки, что будет давить на котировки. В ближайшей перспективе, в ожидании решения НБУ по учетной ставке, гривня может торговаться в диапазоне 28,3-28,4 грн/долл. Сейчас наступила пауза, после которой возобновится откат в зону 28,6-28,9 грн/долл. и далее в зависимости от поступающих новостей, прогнозирует эксперт.

Аналитик компании Esperio Александр Болтян в комментарии УНИАН отметил, что на мировом рынке сейчас происходит снижение стоимости американской валюты, которое больше похоже на непродолжительный откат, а не на кардинальную смену тенденции.

"Дело в том, что сейчас присутствуют все необходимые драйверы для дальнейшего укрепления доллара: увеличение доходности трежерис, снижение фондовых индексов, высокий интерес к валютам-убежищам, а также прогнозируемое повышение процентной ставки ФРС в марте", - говорит Болтян.

К этому, по его словам, добавляются локальные факторы вроде повышения спроса на валюту со стороны представителей украинского реального сектора. В таких условиях у гривни, как и у остальных валют развивающихся стран, крайне мало шансов на укрепление.

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"Такими темпами отметка в 28,60 грн/долл. может быть достигнута уже в самом скором времени. Нацбанк выходит на рынок с продажами валюты, чтобы охладить пыл покупателей, но к какому-то долгосрочному эффекту подобные действия привести не способны. Можно ожидать увеличения ставки НБУ на ближайшем заседании, вследствие чего возможна краткосрочная позитивная реакция для гривни, после чего рост курса должен продолжиться", - считает аналитик.

Дальнейшая ситуация на национальном валютном рынке, таким образом, зависит в первую очередь от изменений в геополитической ситуации.

Инвестбанкир Сергей Фурса считает, что по ситуации с курсом все полностью упирается в психологический фактор, так как экономических причин для резкого падения гривни нет.

"Если Путин и ко будут накручивать уровень агрессии, давление продолжится. Если пойдут на деэскалацию - остановится и курс гривни. Поэтому ответ на вопрос, что будет с курсом гривны в ближайшее время, лежит в голове Путина. Но голова Путина предмет темный и исследованию, увы, не подлежит", - резюмировал Фурса.

В сложившихся обстоятельствах остается надеяться на положительный исход дипломатических усилий по деэскалации кризиса и согласованную поддержку со стороны западных партнеров Украины, которая уже восемь лет отбивает военную и экономическую агрессию России. Ведь новая российская военная авантюра чревата гораздо более серьезными опасностями, чем просто колебания валютного курса.

К тому же курс пока находится примерно на уровне прошлого года и вписывается в заложенный в бюджет показатель на 2022 год, который составляет 28,6 грн/долл. Так что украинцам стоит не бежать в обменники, а со спокойной уверенностью защищать по мере возможности свою страну и дожидаться стабилизации ситуации.