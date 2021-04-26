В частности, регулятор разрешил покупать иностранную валюту для накопления на своем счету в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.

Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным долговым ценным бумагам (еврооблигациям).

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Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.

Отмечается, что Нацбанк исключил из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашению еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг.

Регулятор также разрешил покупать иностранную валюту для накопления на своем счету эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.

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Автор: Богдан Слуцкий