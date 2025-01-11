Формально они не нарушают никаких санкций, однако моральный аспект - другое дело.

Ряд крупных американских компаний продолжают работать в России, и только за 2023 год уплатили в бюджет страны-агрессора 1,2 миллиарда долларов налогов. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на подсчеты, полученные от агитационной группы B4Ukraine и Киевской школы экономики.

Издание отмечает, что многие западные компании, чей бизнес не подпадал под санкционные ограничения, покинули Россию по чисто моральным причинам после российского нападения на Украину. Однако многие компании остались.

По подсчетам Института лидерства руководителей Йельской школы менеджмента (CELI), до сих пор продолжают работать в РФ 123 крупные американские компании. Киевская школа экономики, которая также учитывает средние и меньшие фирмы, считает, что в России осталось около 328 американских компаний.

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Эксперты также составили перечень из 10 американских компаний, которые уплатили больше всего налогов в бюджет РФ (данные за 2023 год):

табачная компания Philip Morris International ($220 млн),

производитель напитков PepsiCo ($135 млн),

кондитерская компания Mars ($99 млн),

производитель товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble ($67 млн),

производитель снеков и кондитерских изделий Mondelez ($62 млн),

инвестиционный банк Citigroup ($53 млн),

сельскохозяйственная компания Cargill ($50 млн),

фармацевтическая компания Johnson & Johnson ($42 млн),

независимый производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic ($34 млн),

нефтесервисная компания Weatherford ($32 млн).

Некоторые компании объясняли продолжение работы в РФ нежеланием продавать бизнес в России на невыгодных условиях, которые выставил Кремль (Philip Morris International), другие прямо говорили, что их "не волнует" моральный аспект работы на российском рынке (Mondelez).

Доктор Майкл Макфол, ученый Стэнфордского университета, бывший посол США в Российской Федерации, раскритиковал эту ситуацию с американскими компаниями.

"Это абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать варварскую войну Путина в Украине. Надеюсь, акционеры этих компаний активнее переосмыслят мудрость и нравственность финансирования убийства мирного населения Украины. Еще не поздно сделать правильные вещи", - сказал он в комментарии Newsweek.

По подсчетам B4Ukraine, налоговые взносы этих компаний в бюджет РФ во много раз превышают их расходы на гуманитарную помощь Украине.

Кроме компаний США, вторым по величине иностранным налогоплательщиком в бюджет РФ были компании из Германии. Они скинулись в бюджет агрессора совокупно на 693 миллиона долларов. На третьем месте оказались компании из Австрии - 579 миллионов долларов.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, накануне США и Великобритания ввели новый большой пакет санкций, направленных против российского нефтяного экспорта. В частности под удар попали танкеры так называемого теневого флота и компании, которые предоставляли им страховку. По словам представителей рынка, эти санкции ударят по поставкам российской нефти в Китай и Индию.

Также мы рассказывали, что Европе имеют плохое предчувствие, что Дональд Трамп после возвращения в Белый Дом отменит если не все, то значительную часть американских санкций против России.

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