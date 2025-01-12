Китай импортирует в основном российскую нефть марки ESPO, а Индия покупает - Urals.

Нефтеперерабатывающим компаниям в Индии и Китае придется закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Америке. Такой шаг приведет к росту цен и стоимости транспортировки на фоне новых санкций против России.

Издание Reuters пишет, что 10 января Минфин США ввел ограничения против российских нефтедобывающих компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также 183 судов, перевозивших российскую нефть.

Многие из этих танкеров использовались для доставки нефти в Индию и Китай, поскольку западные санкции и ограничение цен привели к смещению торговли российской нефтью из Европы в Азию. Некоторые танкеры также перевозили нефть из Ирана, который также находится под санкциями.

Видео дня

Экспорт российской нефти сильно пострадает от новых санкций, которые заставят китайские НПЗ сократить объемы переработки.

Среди судов, попавших под новые санкции, 143 танкера, которые в прошлом году перевезли более 530 миллионов баррелей российской нефти, что составляет около 42% от общего объема экспорта нефти по морю. Из них около 300 миллионов баррелей было отправлено в Китай, а большая часть остальной нефти - в Индию.

"Эти санкции значительно сократят парк судов, доступных для доставки нефти из России в краткосрочной перспективе, что приведет к росту фрахтовых ставок", - отметил ведущий аналитик по грузовым перевозкам компании Kpler Мэтт Райт.

По словам одного из сингапурских трейдеров, за последние 12 месяцев эти танкеры поставляли в Китай около 900 000 баррелей российской нефти в сутки.

За первые 11 месяцев 2024 года импорт российской нефти в Индию вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,764 млн баррелей в сутки, или 36% от общего объема индийского импорта. Объем китайского импорта, включая поставки по трубопроводам, за тот же период вырос на 2% и составил 99,09 млн метрических тонн, или 20% от общего объема импорта.

Китай импортирует в основном российскую нефть марки ESPO, продаваемую по ценам выше предельных, в то время как Индия покупает в основном нефть марки Urals.

Аналитик Vortexa Эмма Ли считает, что экспорт российской нефти ESPO Blend остановится, если санкции будут строго соблюдать, но это будет зависеть от того, отменит ли избранный президент США Дональд Трамп эмбарго, а также от того, признает ли Китай санкции.

Новые ограничения заставят Китай и Индию искать дополнительные поставки на Ближнем Востоке, в Африке и Америке. Спотовые цены на эти сорта нефти уже выросли в последние месяцы из-за увеличения спроса со стороны Китая и Индии, поскольку поставки российской и иранской нефти сократились и подорожали.

Санкции США против России - последние новости

Вашингтон объявил масштабный пакет санкций против Москвы. Он охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, которые прямо или косвенно обеспечивают финансирование российской военной машины.

Под новые ограничения попали российские нефтяные, газодобывающие, буровые и страховые компании, а также их руководство.

Стоит отметить, что 8 января стало известно, что морской экспорт сырой российской нефти упал до минимума с августа 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: