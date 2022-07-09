За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 283 депутата.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект (№7441-1) о списании кредитов на имущество, уничтоженное или поврежденное в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщается на официальном сайте парламента, за соответствующее решение проголосовали 283 депутата.

Согласно тексту законопроекта, физлица-заемщики кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий, или повреждено или уничтожено в результате военных действий, при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых: общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв. м, для жилого дома - 250 кв. м, и которое является единственным местом проживания семьи заемщика или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см; по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задолженность по такому договору; целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества, либо приобретение такого автомобиля.

Кредитор в таком случае получает право на компенсацию от государства.

При этом срок для подачи заявок ограничен периодом действия в Украине военного положения плюс 3 месяца после дня его прекращения.

Для получения возможности списать или заморозить кредит необходимо предоставить кредитору подтверждающие документы.

Вас также могут заинтересовать новости: