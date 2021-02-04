Кабинет министров намерен провести структурную реформу Государственной таможенной службы.
Читайте такжеШмыгаль рассказал о ближайших планах Кабмина на пути к евроинтеграцииОб этом во время встречи с бизнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня мы пошли путём сотрудничества с нашими международными партнерами - с Евросоюзом, с Соединёнными Штатами. Ведём разговор о структурной реформе таможни. Сейчас сменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных отделений таможни. Далее запланировано внедрение риск-ориентированной системы, проведение переговоров, быстрое внедрение совместного контроля на пунктах пропуска, внедрение учебных программ для руководителей таможни, которые начинают работать", - сказал он.
По словам премьера, планируется ликвидировать 80% схем на таможне путём простых шагов.
"Максимальное устранение людей, внедрение сканеров, внедрение электронных средств контроля. Ну и самое важное – риск-ориентированная система. Мы понимаем, что "белый бизнес" должен провозить свои грузы просто транзитом через пункты пропуска, а растамаживать их на своих складах", - сказал он.
Что этому предшествовало
- 18 ноября прошлого года Кабинет министров на очередном заседании назначил бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.
- 20 января Кабинет министров назначил трёх заместителей главы Государственной таможенной службы. Ими стали Иван Бережнюк (первый замглавы службы), Сергей Звягинцев и Руслан Черкасский.
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