Правительство ведет активное сотрудничество в этом вопросе с международными партнерами.

Кабинет министров намерен провести структурную реформу Государственной таможенной службы.

Читайте такжеШмыгаль рассказал о ближайших планах Кабмина на пути к евроинтеграцииОб этом во время встречи с бизнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы пошли путём сотрудничества с нашими международными партнерами - с Евросоюзом, с Соединёнными Штатами. Ведём разговор о структурной реформе таможни. Сейчас сменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных отделений таможни. Далее запланировано внедрение риск-ориентированной системы, проведение переговоров, быстрое внедрение совместного контроля на пунктах пропуска, внедрение учебных программ для руководителей таможни, которые начинают работать", - сказал он.

По словам премьера, планируется ликвидировать 80% схем на таможне путём простых шагов.

"Максимальное устранение людей, внедрение сканеров, внедрение электронных средств контроля. Ну и самое важное – риск-ориентированная система. Мы понимаем, что "белый бизнес" должен провозить свои грузы просто транзитом через пункты пропуска, а растамаживать их на своих складах", - сказал он.

Что этому предшествовало

18 ноября прошлого года Кабинет министров на очередном заседании назначил бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

20 января Кабинет министров назначил трёх заместителей главы Государственной таможенной службы. Ими стали Иван Бережнюк (первый замглавы службы), Сергей Звягинцев и Руслан Черкасский.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц