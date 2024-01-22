Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета.

Расходы общего фонда государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 1 843,8 млрд гривен (60,8%). В декабре эта сумма составила 284,3 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что средства были направлены на:

денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

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"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета", - отметили в оборонном ведомстве.

Там напомнили, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

"Поэтому чрезвычайно важно поддерживать Вооруженные силы Украины, добросовестно платя налоги, а также инвестируя в военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривна - это инвестиция в поражение России", - добавили в Минобороны.

Расходы на оборону - последние новости

В Верховной Раде назвали дефицит бюджета Минобороны на 2024 год. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 млрд грн.

Ранее в Минобороны рассказали, что будет с выплатами для военных в следующем году. Заместитель министра Юрий Джигир сообщил, что на выплаты военнослужащим в 2024 году выделят 751,3 миллиарда гривен, при этом доплаты военным останутся на уровне прошлого года.

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