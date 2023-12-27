Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир заявил, что на выплаты военнослужащим в 2024 году выделят 751,3 миллиарда гривень и доплаты военным останутся на уровне 2023 года.
"Относительно доплат в размере 30 и 100 тысяч гривень, правительство планирует сохранить эти выплаты в течение периода действия военного положения, как это предусмотрено постановлением Кабмина № 168", - сказал он в интервью ВВС Украина.
При этом Джигир отметил, что если возрастет интенсивность боев или увеличится количество военных, то нужно будет увеличивать финансирование и менять бюджет.
"Наш оборонный бюджет заложен в условиях крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой. На поле боя ведется постоянная ожесточенная борьба, поэтому вероятность увеличения интенсивности боевых действий существует ежедневно. Это следует учитывать, как и возможный рост численности армии, которую надо будет своевременно обеспечивать", - пояснил он.
Выплаты военным в Украине - детали
Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что дискуссия по мобилизации продолжается и у Министерства финансов есть вопросы относительно ее сроков, планов и прогнозной численности лиц.
"Я бы пока не забегал вперед, а дал возможность Генштабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они это видят, как видят оптимизацию расходов действующих, потому что мы истощили наш внутренний потенциал по финансированию военных нужд", – отметил министр.
Он подчеркнул, что искусственно увеличить расходы не будет возможности, ведь их просто нет. Если деньги нужно будет искать, то министерство должно знать временные рамки.