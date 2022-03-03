Парламент принял закон во время закрытого заседания.

Верховная Рада во время закрытого заседания утвердила особенности налогообложения в период действия военного положения.

Как сообщается на сайте парламента, об этом говорится в принятом законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения и предоставления отчетности в период действия военного положения".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, речь идет об освобождении от ответственности плательщиков в случае невозможности выполнения своих обязанностей. Кроме того, налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются.

"Операции по добровольной передаче или отчуждению средств, товаров, в том числе подакцизных, оказанию услуг в пользу Вооруженных сил Украины и подразделений территориальной обороны, без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, указывается, что в составе расходов в полном объеме учитываются средства и имущество, передаваемое Вооруженным Силам Украины и другим подразделениям.

"Сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при оказании услуг по перевозке для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, которые оказывают такие услуги", - говорится в пояснительной записке.

Также продлевается действие лицензий на производство подакцизной продукции и устанавливаются особенности производства и импорта табачных изделий.

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