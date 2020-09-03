Речь идет о гарантиях на сумму до 5 миллиардов гривень.

Верховная Рада приняла закон о государственных гарантиях, которые предоставляются на портфельной основе по кредитам перед банками.

За принятие законопроекта №3659-д «О государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем» во втором чтении проголосовали 268 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Закон о госбюджете будет дополнен

Как сказано в законопроекте, закон о госбюджете предлагается дополнить двумя статьями.

Первая говорит о том, что в 2020 году государственные гарантии на портфельной основе в объеме до 5 млрд грн могут предоставляться по решению Кабинета министров, согласованному с Бюджетным комитетом Верховной Рады.

«Для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства – резидентам Украины, в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту», - сказано в тексте законопроекта.

Вторая статья говорит о том, что Министерству финансов предоставляется право осуществлять по решению Кабмина выпуски облигаций внутреннего государственного займа сверх объемов, установленных приложением к закону о госбюджете, «с последующим приобретением в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии акционерного общества, которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем».

«На объем выпущенных облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов увеличивает соответствующие показатели финансирования государственного бюджета сверх объемов, установленных приложением к настоящему закону (о госбюджете – УНИАН)», - сказано в тексте закона.

Хронология событий

25 августа Верховная Рада одобрила законопроект о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» в части предоставления государственных гарантий по решению Кабинета министров госкомпании «Укргидроэнерго» и банкам-кредиторам.

Согласно документу, предусматривается возможность предоставления государственных гарантий на портфельной основе в сумме до 5 млрд грн по решению Кабинета министров Украины в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед банками-кредиторами.

За предоставление государственных гарантий на портфельной основе кредиторы, в обеспечение обязательств перед которыми предоставляются такие гарантии, должны вносить плату в государственный бюджет Украины в размере, определенном Кабинетом министров Украины.

Приватизация госбанков

2 сентября 2020 года Кабинет министров утвердил на своем заседании обновленные принципы стратегического реформирования государственных банков.

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Автор: Дмитрий Шварц